قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، إن علاج فيروس "بي" متوفر في مصر وبأسعار مناسبة للغاية.

وأضاف "شيحة" خلال استضافته في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العلاج المتاح فعال للغاية وينجح في القضاء على الفيروس، مشيرًا إلى أن عيبه الوحيد هو حاجة المرض لتناوله يوميًا لمدة طويلة جدًا قد تصل إلى سنوات.

وأوضح أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تقليل مدة العلاج إلى ستة أشهر أو عام واحد على أقصى تقدير، مؤكدًا أن مريض فيروس "بي" لا بد أن يأخذ حقه من الاهتمام كمرضى فيروس "سي".