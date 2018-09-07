استعرض اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، سبل تطوير عمليات مكافحة التلوث البترولي بالإقليم واحتوائه قبل وصوله إلى الشاطئ مع الجهات المعنية والمكلفة بعمل دراسات على أساس علمي وفني، بحضور الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، مدير الإدارة البيئية بفرع جهاز شؤون البيئة المهندس ماهر محمد رشوان، والمهندسة نانسي ممثلة شركة بتروسيف.

جرى عرض لتوصيات الدراسة حول الإجراءات الاحترازية والسيناريوهات المتوقعة لحالات التلوث البترولي وطرق مجابتها في البحر المفتوح، والتي كان قد كلف بها مركز مكافحة التلوث البحري ومحميات البحر الأحمر لإعدادها حيث اطلع سيادته على حصر كامل للحوادث السابقة التي حدثت في مدينة الغردقة وأمر بإعداد دراسة متكاملة عن الاحتياجات المطلوبة وعمل حصر متكامل لمعدات مكافحة التلوث البحري.

وكلف عبدالله مركز مكافحة التلوث البحري وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة بحصر جميع معدات التلوث البحري الموجودة ، التنسيق مع شركات البترول وعمل حصر ومراجعة لخطط الطوارئ لديها في حالات التلوث البحري، التنسيق مع الهيئة العامة للبترول واللجنة الجغرافية لشركات البترول لعمل جدول أسبوعي لوضع معدات المكافحة في حالة استعداد وجاهزية تامة.

واكد المحافظ أن تكون المناورات المستقبلية تتضمن سيناريوهات مكافحة أي تلوث بحري في البحر قبل اقترابه من الشواطئ للحفاظ على البيئة والسياحة بالبحر الأحمر.

وقال المحافظ إنه يجب علينا حماية ثروات بلادنا والحفاظ عليها للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حوادث التلوث البترولي خطر يهدد السياحة في البحر الأحمر وخاصة السياحة الشاطئية لما ينتج عنها من تلوث للمياه والأضرار بالبيئة البحرية والشعاب المرجانية أهم مظاهر سياحة الغطس وهبة المولى عز وجل للبحر الأحمر.