كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تشكيل لجان من الأمن الإداري التابع للشركة بمختلف محطات المترو بالخطوط الثلاثة، لمراقبة المتسربين من دفع قيمة التذكرة.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي حرصًا من الشركة على عدم تسرب أي مواطن من دفع أجرة التذكرة، تزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، ومن المنتظر أن يبدأ في 22 سبتمبر الجاري، مضيفًا أنه سيتم عمل الصيانات اللازمة لجميع البوابات الإلكترونية المعطلة.

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه في حال ضبط أي مواطن متسرب من دفع آجرة تذكرة المترو، سيتم تحرير محضر بالتهرب من دفع الأجرة، وتغريمه ماديًا في الحال.

وأكد أن حركة القطارات تعمل بصورة منتظمة، وجميع الرحلات تسير بشكل طبيعي، مضيفا أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة تشغيل القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة تشغيلها.