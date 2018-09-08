مدير تحرير "الوطن": مصر البلد الوحيد الذي يتعامل بشرف مع الأزمة السورية

قال أسامة خالد، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتعامل بشرف مع ما يحدث في سوريا، موضحًا أن الدولة السورية تعاني بسبب تضارب مصالح مختلف القوى الإقليمية والدولية منذ 7 سنوات.

وأضاف خلال استضافته بفضائية "إكسترا نيوز": "القيادة المصرية تتعامل بشرف مع الأزمة دون انتهازية، والدور المصري أصبح أكثر تأثيرًا وقوة، ونستضيف مصر وفود المعارضة والحكومة وتنسق مع كل الأطراف، ولهذا تمت دعوتنا إلى مؤتمر جنيف".

وأكمل: "مصر صارت لاعبًا أساسيًا له دور إيجابي ولا يسعى إلى تحقيق مصالحه على حساب مصالح الشعب السوري".