مؤرخون لـ"الوطن": كتاب "مصر التحدي والإنجاز" مهم لتوثيق إنجازات السيسي

وثق مجلس الوزراء إنجازات وتحديات الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، في كتاب بعنوان "مصر التحدي والإنجاز"، تحدثت فيه لغة الأرقام عن أبرز ما تحقق في مختلف القطاعات، في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018، كما تناول بيانا تفصيليا للمشروعات التي نفذت، البالغ عددها 7777 مشروعا.

كونها المرة الأولى التي يصدر فيها كتاب يجمع إنجازات رئيس الدولة أثناء توليه مقاليد الحكم، يقول الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ ورئيس لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مصادر تأريخ إنجازات الرؤساء السابقين كانت تتمثل فيما يصدر من كتب سنوية عن كل وزارة.

وأضاف شقرة لـ"الوطن"، أن مثل هذا الكتاب الصادر حديثا عن مجلس الوزراء يتمتع بأهمية خاصة تتمثل في مصداقيته، نظرا لكون الرئيس على قيد الحياة، وتسجيل الكتاب لإنجازات يعاصرها ويراها الجميع على أرض الواقع.

وتمتد أهمية الكتاب إلى المساهمة في تأريخ فترة حكم الرئيس السيسي اقتصاديا واجتماعيا، إلا أنه لن يجدي في التأريخ السياسي الذي تعتمد مصادره على كتب ووثائق وزارة الخارجية، ومحاضر جلسات الرئيس مع نظرائه من رؤساء الدول والدبلوماسيين، حيث لا يمكن أن تُنشر هذه الوثائق في مصر إلا بعد مرور 50 عاما، و25 عاما في الدول الأوروبية، بحسب قانون تنظيم نشر الوثائق.

وتتمثل مصادر التأريخ في "صادرات هيئة الاستعلامات ورئاسة الوزراء والوزارات المختصة"، حسب ما قاله الدكتور أشرف مؤنس، رئيس قسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس.

وأضاف مؤنس لـ"الوطن": "نشر كتب إنجازات الرؤساء أثناء ولايتهم يمثل واجبا على كل رئيس، وهو ما يحدث في الكثير من دول العالم حيث يصدر بنهاية فترة الحكم نموذجا استرشاديا لنقل الخبرة، كما يستهدف نشره في أثناء فترة حكم الرئيس المواطن العادي الذي قد لا يركز على إنشاء الطرق أو القواعد العسكرية أو شق قناة جديدة، لما تتطلبه تلك المشروعات من وقت للمس نتائجها، بينما تشغله مشكلات حياته اليومية من ارتفاع الأسعار مثلا".

وأوضح مؤنس، أن هذا الكتاب سيصبح بمرور الوقت وثيقة يستخدمها المؤرخون المخول لهم جمع الوثائق لتوثيق إنجازات الرئيس السيسي، إذ أن الكتاب الذي يعتبر الآن رؤية وتسجيل لإنجازات الرئيس يقر أمرا واقعا، على حد وصفه.

فيما أشار الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، في حديثه لـ"الوطن" إلى أن التاريخ تبدأ كتابته بعد نهاية الفترة السياسية، وتسخدم فيه الوثائق الموجودة في أرشيف الدولة والقرارات الصادرة في الجريدة الرسمية.

وكان كتاب "مصر: التحدي والإنجاز" الذي أعلن عنه مجلس الوزراء قد تضمن أبرز الإنجازات في قطاعات "الكهرباء، البترول، النقل، الإسكان والمرافق، تطوير العشوائيات، الصحة، الطيران المدني، التضامن الاجتماعي، التعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد المائية والري، التجارة والصناعة، التموين، البيئة، الشباب والرياضة، الداخلية، الزراعة، السياحة، الآثار، والاتصالات".