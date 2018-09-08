قضت محكمة تركية بالسجن 4 سنوات على الرئيس السابق لـ"حزب الشعوب الديموقراطية"، الكردي صلاح الدين دميرطاش، بعد إدانته بـ"دعاية إرهابية"، كما صدر حكم بسجن المخرج التركي علي أفجي، إثر إدانته بالانتماء إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

واعتادت السلطات التركية اعتقال المثقفين، حيث يقبع 120 صحفيا تركيا في المعتقلات منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، ليعكس مناخ الخوف، وإسكات الأصوات، الذي يلف المشهد الإعلامي في تركيا.

وتقضي زهره دوغان، الفنانة ورئيسة تحرير وكالة الأنباء النسائية "جينها"، التي أغلقت في أكتوبر2016، فترة حكم بالسجن لما يقرب من 3 سنوات، بسبب لوحة رسمتها ومقالات إخبارية نشرتها.

وحكم على مراد سابونكو، رئيس تحرير "جمهورييت"، بالسجن 7 سنوات بتهم تتصل بالإرهاب في 25 أبريل من العام الجاري.

وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استمرار أنقرة فى احتجاز الصحفيين محمد التان وشاهين الباي، مضيفة أن توقيفهما لا يمكن اعتباره "مراعيا للأنظمة" أو "تم بموجب السبل القانونية".

وفي أحكامها الأولى فى قضية الصحفيين الموقوفين بعد محاولة التحركات العسكرية ضد أردوغان فى يوليو 2016، نددت المحكمة فى بيان بـ"انتهاك الحق فى الحرية والأمان" و"الحق فى التعبير" الواردين فى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما أوقفت الشرطة التركية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، الصحفي التركي والكاتب في جريدة "طرف"، محمد بارانسو، أثناء وجوده أمام القصر العدلي في "تشاغليان" بإسطنبول.

وكان "بارانسو" قد توجه إلى القصر العدلي لمتابعة أخبار الموقوفين من رجال الشرطة، ضمن التحقيقات المتعلقة بأنشطة ما يطلق عليه "الكيان الموازي"، وقام رجال الشرطة بتوقيفه لوجود أمر بإلقاء القبض عليه.

كما أصدرت السلطات التركية، أوامر لاعتقال 34 موظفا سابقا بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون المحلية في إطار تحقيق يستهدف أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.

وفي عام 2017 أوقفت السلطات التركية المخرج السينمائي الذي أخرج فيلم "الرئيس"، الذي يروي حياة رجب طيب أردوغان، وفيلم "الانتفاضة" الذي يروي أحداث ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا.

وأصدرت النيابة العامة بإسطنبول قرارا باعتقال المخرج علي أوجي، ليتم إلقاء القبض عليه في منزله الواقع بمنطقة باغجيلار في مدينة إسطنبول.