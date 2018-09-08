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بالفيديو| "صحي لقى نفسه في الشارع".. نجاة سائق أوكراني من حادث مروع

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سما المصري عن تقدمها لمنصب مدير للمنتخب: "بينظم الإقامة في الفنادق"

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سما المصري تكشف تفاصيل طلب عملها معيدة في الجامعة: "كنت بشتغل بالساعة"

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