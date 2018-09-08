تشهد محافظة البصرة العراقية أحداثًا عنيفة منذ قرابة شهرين، ظهرت بوادرها عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، في مايو الماضي، والتي حامت حولها شبهات فساد وتزوير، لتبدأ بعد ذلك موجة احتجاجات دامية على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وخدمات المياه والكهرباء، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين، وسط إجراءات إصلاحية حذرة من الحكومة لمحاولة احتواء المتظاهرين.

في التقرير التالي، ترصد "الوطن" أهم محركات الأحداث طوال الشهرين الماضيين:

الإثنين 9 يوليو 2018

اندلاع المظاهرات في محافظة البصرة جنوب العراق، احتجاجًا على البطالة وتردي الخدمات، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة اثنين آخرين بنيران قوات مكافحة الشغب.

الأربعاء 11 يوليو 2018

المتظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين البصرة وبغداد، ويتوجهون إلى مقرات بعض الشركات النفطية في المحافظة، منددين بانعدام فرص العمل بهذه الشركات.

الجمعة 13 يوليو 2018

رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يصل إلى محافظة البصرة لتهدئة الاحتجاجات، ويعلن تشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة مطالب المحتجين وحل الأزمة، محذرًا من اندساس عناصر تخريبية وسط المتظاهرين.

السبت 14 يوليو 2018

اللجنة الوزارية المكلفة بحل الأزمة تضع خطة إصلاحية متوسطة وبعيدة المدى، شملت وعودًا للمحتجين بتوفير 10 آلاف فرصة عمل، وتحسين الطاقة الكهربائية للمحافظة، وتخصيص ملياري دينار لدعم قطاع مياه الشرب.

الأحد 15 يوليو 2018

بعد إحراقهم صورًا للخميني، قوات الشرطة تمنع مئات المتظاهرين من اقتحام مبنى حكومة البلدية، مطلقًة النار في الهواء، ومستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن سقوط قتيلين، قبل أن تفرض الشرطة حظرًا للتجوال بالمحافظة.

الإثنين 16 يوليو 2018

هدوء حذر يسود المحافظة بعد أسبوع من الاضطرابات، وأُعيد فتح الأبواب الرئيسية لميناء أم القصر، أكبر موانئ المحافظة والذي يستقبل سلعًا وبضائع، بعد توقف العمل به لأسبوع جراء الاحتجاجات.

الثلاثاء 30 أغسطس 2018

قوات الأمن تزيل خيام معتصمين أمام مبنى مجلس المحافظة، فيما أعلنت الحكومة إقالة وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، كأول إجراء من نوعه لمحاولة تهدئة الاحتجاجات.

الجمعة 3 أغسطس 2018

اللجان التنسيقية للمحافظة تصدر بيانًا تقول فيه، إن "الحكومتين الاتحادية والمحلية لم تفيا بوعود تحقيق المطالب التي سلمتها لهما اللجان التنسيقية، متوعدةً بتنظيم تظاهرات أضخم، ورافعة سقف مطالبها إلى حد إلغاء الدستور وحل الأحزاب ومناهضة الحياة السياسية بأكملها".

الأربعاء 15 أغسطس 2018

المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعلن مقتل متظاهر جديد برصاص قوات الأمن، خلال التظاهرات المستمرة أمام حقول النفط في المحافظة.

الأربعاء 29 أغسطس 2018

المفوضية العراقية لحقوق الإنسان في العراق تلعن توثيقها لـ18 ألف إصابة بالتسمم، نتيجة المياه الملوثة في محافظة البصرة، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الملوحة في كافة مناسيب المياه المغذية لمنطقة شط العرب.

الجمعة 31 أغسطس 2018

الاحتجاجات تصل إلى مقر المحافظة، حيث تجمهر مئات المتظاهرين أمام المقر ملقين عليه الحجارة والقنابل حارقة، ما أدى إلى احتراق بوابة المبنى، قبل أن تبدأ المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

الأحد 2 سبتمبر 2018

صعد الأهالي احتجاجهم واتجّهوا إلى حدود إيران، حيث قطعوا الطريق المؤدية إلى منفذ السلامجة الحدودي مع إيران في المحافظة، قبل يوم واحد من انعقاد البرلمان.

الثلاثاء 4 سبتمبر 2018

الجيش العراقي ينسحب من منطقة "كرمة علي" في المحافظة، تاركًا آلياته العسكرية، وذلك إثر احتجاجات الأهالي والعشائر الذين رفعوا الأسلحة بعد مقتل ستة وإصابة العشرات برصاص قوات الأمن خلال التظاهرات.

الأربعاء 5 سبمتبر 2018

قوات الأمن تقتل متظاهرًا وتصيب 25 آخرين، عقب اقتحام المحتجين أحد المباني الحكومية وإضرام النيران فيه.

الخميس 6 سبتمبر 2018

الحكومة العراقية تعلن إعادة فرض حظر التجول في كامل محافظة البصرة، إثر احتراق مبنى حكومي في اليوم السابق.

الجمعة 7 سبتمبر 2018

عشرات المتظاهرين يتوجهون إلى مقر القنصلية الإيرانية بالبصرة، ويضرمون النيران فيه، بعد أن قطعوا الطريق المؤدي إلى قضاء "أبي الخصيب" جنوب المدينة، حيث يقع المقر، لتصدر الخارجية الإيرانية بيانًا طالبت فيه مواطنيها بمغادرة العراق بشكل فوري، بينما اقتحم متظاهرون آخرون مقر قوات الحشد الشعبي الشيعية في المدينة، وأضرموا النيران فيه، لتصدر القوات بيانًا شديد اللهجة يندد بما جرى.