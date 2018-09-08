حفيدة الشيخ رفعت: الإذاعة رفضت مساعدتنا في إخراج 30 ساعة تسجيلات نادرة

قالت الحاجة هناء رفعت، حفيدة القارئ الشيخ محمد رفعت، إن "لدى أسرتها 30 ساعة من التسجيلات المنزلية النادرة للشيخ محمد رفعت".

وأضافت الحاجة هناء، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه التسجيلات سجلها أحد محبي الشيخ الراحل دون معرفته، وذلك أثناء قراءة الشيخ في قصر أحد الباشوات.

وأوضحت أنها وأسرتها جمعوا هذه التسجيلات ووضعوها على شرائط، لافتة إلى أنها طلبت مساعدة الإذاعة المصرية من أجل صيانة ومونتاج هذه التسجيلات ونشرها، لكن الإذاعة رفضت مساعدتها، وفقا لها.

وتابعت: "أنا روحت الإذاعة وبقالي 20 سنة بجري ورا الموضوع ده، وأني أطلع الـ30 ساعة"، مشيرة إلى أن بلاد عربية عرضت عليها المساعدة لكنها رفضت، قائلة: "أنا مش عايزة الشيخ رفعت يطلع من مصر لأنه حتة من مصر".