سما المصري تكشف تفاصيل طلب عملها معيدة في الجامعة: "كنت بشتغل بالساعة"

أعلنت الراقصة سما المصري عن نيتها إقامة مؤتمر صحفي لتوضيح كل الأمور التي وقع حولها اللغط خلال الفترة الأخيرة، خاصة موضوع نيتها العمل في التدريس بالجامعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمنية مصرية" المذاع عبر فضائية "دريم":"أنا كنت معيدة بس مش معينة وأنا كنت خريجة آداب إنجليزي وكنت لسه متخرجة وعشان أدرس في الجامعة لازم أعمل دبلومة وماجستير ومكنتش عملت فاشتغلت مدرسة بالساعة".

وأوضحت المصري أنها ذهبت لإحدى الجامعات الخاصة وقدمت طلب لعميد الكلية للحصول على دبلومة وماجستير ودكتوراه وطلب آخر للعمل كمدرسة في الكلية.

ولفتت المصري إلى أن الجامعة لم تجد اسمها من ضمن المعيدين نظرًا لقيامها بالتخلص من أوراق المعيدين بعد 5 سنين من تركها الجامعة.