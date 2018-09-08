سما المصري عن تقدمها لمنصب مدير للمنتخب: "بينظم الإقامة في الفنادق"

كشفت الراقصة سما المصري عن تفاصيل تقدمها لطلب تعيين كمدير إداري لاتحاد الكرة المصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمنية مصرية" المذاع عبر فضائية "دريم": "المدير الإداري اللي انا كنت مقدمة عليه مالوش علاقة بالكرة ولا اللاعيبة ولا الفنيات لكن له علاقة بالحاجات الإدارية زي تنظيم الأتوبيسات وتنظيم الإقامة في الفنادق".

وعن مشاركتها لصورة حصولها على درع التفوق الرياضي قالت المصري: "فيه شركة سياحة عملت إيفنت لتنشيط السياحة في شرم الشيخ وعملت ماراثون رياضي هناك وأنا مشتركة معاهم فهي كرمت كل الناس المشتركين لاشتراكهم في تنشيط السياحة عن طريق الماراثون الرياضي".