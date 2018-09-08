نجح مهندسو ومسؤولو الصيانة بمحطة كهرباء غرب أسيوط، في إصلاح الأعطال التي لحقت بالدوائر الخارجية للمحطة على مرحلتين، وتم عودة التيار الكهربائي تدريجيا لجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك بعد انقطاع دام يوما كاملا.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، بسواعد وخبرات رجال شركة كهرباء مصر الوسطى في التغلب على الأزمات المفاجئة التي قد تطرأ، لافتا إلى أهمية تضافر جهود جميع القيادات التنفيذية والشعبية والرقابية في مواجهة أي أزمات أو كوارث قد تتعرض لها البلاد، لخدمة بلدنا الغالي مصر وشعبه العظيم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكانت محافظة أسيوط قد شهدت انقطاع التيار الكهربائي، أمس، ببعض القرى نتيجة عطلا مفاجئا في الدائرة الخارجية بمحطة كهرباء غرب أسيوط، ما أدى إلى ضعف التيار الكهربائي وانقطاعه على بعض المحافظات المجاورة، وعن بعض قرى المحافظة، وتم عودة التيار الكهربائي مرة أخرى بعد إصلاح العطل فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، ولكن سرعات ما تم الابلاغ عن عطل مفاجىء فى دائرة أخرى بمحطة كهرباء غرب أسيوط، تسببت فى انقطاع التيار الكهربائي عن 50% من القرى وتم التعامل مع العطل وإصلاحه.