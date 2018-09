بالفيديو| "الراهبة المرعبة" في فيلم The Nun.. واجهت مشكلات بسبب أنفها

يعرض في السينمات الآن فيلم الرعب The Nun والذي يتناول قصة راهبة شابة انتحرت في ظروف غامضة، في أحد أديرة رومانيا، وتظهر في الفيلم أيضا الراهبة "فلاك" ذات الطبيعة الشيطانية، وحقق الفيلم نجاحا هائلا في الساعات الأولى لعرضه.

وخطفت الراهبة "فلاك" الأضواء منذ العروض الترويجية والدعائية للفيلم، فمن هي الممثلة التي أدت هذا الدور المميز والرائع؟

بوني آرونز، صاحبة هذا الدور المرعب، ولدت في 3 يونيو 1979 في لوس أنجلوس، والتحقت بمدرسة التمثيل في مدينة نيويورك، ولكن قيل لها مرارًا إنها لن تحظى بوظيفة التمثيل بسبب مظهرها وأنفها.

وجدت آرونز فرصة العمل في أوروبا، وظهرت في أفلام قصيرة وإعلانات تجارية، وكان أول فيلم أمريكي لها في عام 1994 باسم "الخروج إلى عدن"، ولعبت فيه دور "عاهرة" ثم ظهرت في فيلم "المرأة في السجن"، ولعبت آرونز أدوارًا صغيرة في العديد من أفلام الرعب، مثل I Know Who Killed Me، وDrag Me to Hell، وConjuring 2، وMulholland Drive، وأخيرا فيلم The Nun.