انتحرت ربة منزل بإشعال النيران في نفسها، بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

وأفاد زوجها وابنتها في محضر الشرطة، بأنها تعاني من مرض نفسي، وتعالج لدى أحد الأطباء.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا بانتحار سيدة بمنزلها دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن الجثة للمدعوة (منى ع. م.- 40 عاما- ربة منزل) وتقيم بذات الناحية وبمناظرتها تبين أنها مسجاة بحظيرة مواشي ملحقه بالمنزل ومتفحمة وبجوارها جركن لمادة الكيروسين، بسؤال كلاً من زوجها (خالد م. ع.- 51 عاما- مزارع) وابنتيهما (أمنية خ. م.- 14 عاما- طالبة) قررت الثانية بقيام والدتها بإشعال النيران بنفسها باستخدام مادة الكيروسين لكونها تعاني من ضائقة نفسية، وأضاف الأول أن المتوفاة تعاني من مرض نفسي وتتلقي علاجا نفسيا بعيادة أخصائي أمراض نفسية وعصبية بأسيوط، ونفيا الشبهة الجنائية.

أخطرت النيابة العامة والتي انتقلت للمعاينة، بإجراء التحريات الأولية حول الواقعة أكدت صحة ما جاء بأقوال المذكورين، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3443 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض علي النيابة العامة.