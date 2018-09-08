محافظ البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية بشوارع الغردقة وممشى الكوثر

أجرى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، جولة تفقدية للاطمئنان على الحالة الأمنية بشوارع وميادين مدينة الغردقة السياحية، حيث تفقد الممشى السياحي بالكوثر، واطمأن على الوجود الأمني، كما تفقد الأعمال باليوم المفتوح والمنتجات التي تعرضها السيدات.

واستمع عبدالله، حسب بيان المحافظة، لطلبات السيدات، مؤكدا أنه يسعى دائما لتقديم المساعدة للأمهات المعيلة وإيجاد مصدر رزق لهن، مشددا على أفراد الأمن بتوخي الحذر واليقظة المستمرة، "فمدينة الغردقة من أهم المدن السياحية في مصر والعالم ويجب أن نحافظ على انطباعات العالم حولها، والتأكيد باستمرار على الأمن والأمان الذي يحظى به الشعب والسائح معا".

وتجمع عدد من الأهالي والزائرين لإلقاء التحية وقدموا التهنئة للمحافظ بتجديد الثقة، مشيدين بالتوجود الأمني وأيضا نظافة وجمال الممشى.