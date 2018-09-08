أعلنت وزارة الداخلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر سير السيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى، من السادسة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم: يشهد الطريق الدائري الإقليمي وجود أمني ومروري مكثف على مدار اليوم؛ تزامنا مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء، مهيبة بمالكي وقائدي السيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان الالتزام بتوقيتات الحظر المقرر، على أن تتخذ أجهزة الوزارة المعينة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.