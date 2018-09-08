أقيم تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الملتقى العلمي الأول لمركز علاج الأورام بقنا.

وأكد الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة برئاسة الدكتور عباس منصور تحرص على التعاون مع المحافظة في مختلف المجالات وعلى رأسها الخدمات الطبية من خلال المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية وتعمل الجامعة على تقديم حلول لمختلف مشكلات المجتمع من خلال البحث العلمي الذي يعود مردوده على التنمية.

وأضاف أنه يتمنى أن يخرج الملتقى العلمي بتوصيات تساهم في دعم الخدمة الطبية في مختلف مصر ومن جانبه تحدث الدكتور سامي رمزي نائب رئيس الأمانة العامة للأورام عن أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات في تقديم خدمات متميزة للجمهور وأشار إلى أن مراكز الأورام تقدم نموذجا لتعاون المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي.

وأشار الدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة بقنا إلى أن هناك خطة لتطوير مركز الأورام والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لكل أهالي الصعيد.

وقال النائب محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب إن مركز الأورام يقوم بدور كبير في تخفيف معاناة المرضى الذين كانوا يتكبدون مشقة السفر لمحافظات بعيدة لتلقي الخدمة الطبية.

وتضمنت فعاليات الملتقى جلسات علمية تناولت موضوع الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وأحدث الأبحاث حول هذا الموضوع.

وشهد فعاليات الملتقى العلمي الدكتور مجدي محمد عثمان مدير مركز الأورام بقنا والدكتور طارق السيد مدير مستشفى الأقصر الدولي والدكتور أحمد جمال نائب مدير مركز الأورام بقنا ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي وأطباء مديرية الصحة بقنا.