منذ 40 دقيقة

منذ 40 دقيقة

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم السبت 8 سبتمبر 2018، وجاءت كالتالي:

عيار 24 بـ690 جنيهًا.

عيار 21 بـ604 جنيهات.

عيار 18 بـ518 جنيهًا.

عيار 14 بـ403 جنيهات.

عيار 12 بـ345 جنيهًا.

الأونصة بـ21.468 جنيه.

الجنيه الذهب بـ4.832 ألف جنيه.