أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة مستمرة شهريا لحل شكاوى المواطنين، الاثنين الثاني من كل شهر، تحت عنوان "اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين"، بمشاركة الشركات والكيانات والجهات المعنية والأطراف في حل شكاوى المنظومة الاستهلاكية، إضافة إلى دور الجهاز للتفاعل مع شكاوى المواطنين على مدار الشهر.

وأضوح الجهاز، في بيان اليوم، أن المبادرة استكمالا لمبادرة التي أطلقها 11 أغسطس الماضي "أسبوع في حب الوطن"، من خلال معسكر عمل مغلق لفريق العمل بالجهاز لحل شكاوى المواطنين، وأسفرت عن حل 9799 شكوى فعليا بنسبه 75% من إجمالي الواردة.

وأشاراللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن جميع العاملين مؤمنين بأن العمل بجهاز حماية المستهلك رسالة وطنية وليست وظيفة نمطية، وأن العمل بفكر وآليات غير تقليدية من أسس النجاح وتقديم خدمة متميزة تحقق رضا المواطنين.

وأهاب عبدالمعطي بالمواطنين ممن لديهم أي شكاوى أن يتواصلوا عبر آليات التواصل المختلفة، على رقم "الواتس آب" 01281661880، متضمنا شكواه والمستندات المؤيده لها.

وفي سياق متصل، أكد عبدالمعطي أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل مايخل بحقوقهم الاستهلاكية.

وأكد جهاز حماية المستهلك في بيانه، استعداده لتلقي جميع الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية، باعتبارهم وسائل فاعلة تنقل نبض الشارع ومشكلاته، مشيرا إلى أن فاعليات اليوم المفتوح خلال هذا الشهر ستكون الاثنين 10 سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر.