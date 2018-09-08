تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، المرحلة الأولى من مشروع صرف مياه الأمطار بكورنيش مدينة مرسى مطروح، ونبه على دراسة الأثر البيئي ومراجعة الشبكات والانتهاء من مرحلة فصل الشوائب للبدء في التشغيل قبل موسم الأمطار، مع إعداد دراسة لعمل خزان كبير لتجميع مياه الأمطار بمنطقة الكورنيش وكيفية الاستفادة منها بيئياً واقتصاديا بدلاً من إهدارها.

واستمع المحافظ، اليوم، خلال جولته الميدانية بمنطقة باب البحر بمدينة مرسى مطروح يرافقة المهندس تامر محمد سكرتير عام محافظة مطروح إلى اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حول مكونات المشروع الخاص بصرف مياه الأمطار بكورنيش المدينة وكيفية الصرف وتجميع مياه الأمطار وأهمية الاستفاده منها.

ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء مشرع مد شبكة الطرد والصرف الصحى بمنطقة باب البحر مع إعادة الشئ لأصله ومراعاة عدم التأثير على راحة المصطافين بالمنطقة التي تعد من أكبر المناطق التي يوجد بها مصطافين في مطروح.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه جار العمل في المشروع بجهود كبيرة لسرعة الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن بمنطقة باب البحر، وسيتم تطهير الشبكات خلال الانتهاء من جميع الأعمال بالمشروع بالكامل خلال شهر ونصف من الآن.