قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار أن عام 2018، سيشهد المزيد من الافتتاحات، والإعلان خلال أيام عن كشف أثري جديد نستكمل به سلسلة الافتتاحات التي بدأت خلال عام 2017.

وأشار وزير الآثار، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مقبرة "ميحو" بسقارة اليوم بحضور الدكتور زاهي حواس وعدد من الوزراء، إلى أن هرم الملك زوسر المدرج سينتهي العمل بترميمة نهاية هذا العام، وسيجرى إزالة كافة السقالات التي تحيط بالهرم منذ سنوات.

وأوضح، أن جولة اليوم السبت، بمنطقة سقارة حرصنا خلالها على تفقد مقبرة "تي"، التي أثيرت حولها ضجة بعد، وانتشرت عنها اخبار كاذبة أنها تحولت لمخزن وفي حقيقة الأمر فإن المقبرة تحفة معمارية وفنية عمل بها مجموعة من الآثريين المهرة لترميمها، وتلك المعدات معدات ترميم وأجهزة تهوية في منطقة يستحيل العمل بها دون أجهزة تهوية.