أكد جهاز شؤون البيئة بالدقهلية، أنه لم يحرر أي محضر حرق قش أرز حتى الآن، وأن إجمالي ما جرى حصاده من الأرز بلغ 36925 فدان، بنسبة 16.15%، وبلغ ما جرى تجميعه من قش الأرز 7163 طن، من إجمالي المستهدف هذا العام من برتوكول التجميع الذي يقدر بنحو 118 ألف طن.

وأعلن الجهاز في بيان له، أنه جرى تشكيل لجان مع الإدارة الزراعية والوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات للمرور على الأراضي، لمكافحة ورصد عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولم يجري تحرير أي محضر حتى الآن نظرا "لارتفاع وعي الفلاحين بأهمية القش".

ورصد العاملون بالجهاز محور شربين كلا من المهندس نادر المغازي وإسلام الوزير ونائب رئيس مجلس مدينة شربين، حريق جسر على طريق "شربين–المنصورة"، وجرى استدعاء سيارة الإطفاء لعمل اللازم، كما رصد حريق على مصرف كرم بدكرنس، وجرى فصل النيران والسيطرة عليها من قبل مسؤولي محور دكرنس.

وشب حريق حطب ذرة بجمعية ميت شرف مركز دكرنس، وفصلت النيران من قبل مسؤولي محور دكرنس، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، كما رصدت حالة حرق بارض خفية بحضور المهندسة أمال عطية رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا، وجرى اتخاذ الإجراءات لمعرفة اسم المخالف بمعرفة الري والوحدة المحلية بقرية ظفر.