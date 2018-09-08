أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقدم لحجز قطع أراضي لجمعيات الإسكان التعاوني، وذلك لإقامة مشروعات سكنية كاملة المرافق لأعضائها بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة طيبة الجديدة بالأقصر.

وتباع كراسة الشروط، بالمقر الرئيس للهيئة بمكرم عبيد في مدينة نصر، وذلك خلال الفترة من 16 سبتمبر 2018، حتى 27 سبتمبر 2018، بدءا من التاسعة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا.

وآخر موعد لتسليم الكراسة، هو الخميس 15 نوفمبر 2018، وسيتم الإعلان عن موعد إجراء القرعة عبر موقع وزارة الإسكان.