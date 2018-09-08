كشفت أجهزة الأمن بالجيزة لغز مقتل طفل داخل منزل ريفي بقرية عرب أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن وراء القتل جار المجني عليه.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عبدالرحمن أبوضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن الضحية "أحمد" (7 سنوات)، تعرض للاغتصاب على يد جاره "إيهاب" (17 سنة، طالب)، ثم قتلته بعدما قرر الضحية فضح أمره أمام أسرته.

وضبطت القوات تحت قيادة اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم أحمد يسري، رئيس مباحث أطفيح، المتهم عقب هروبه بـ3 ساعات، واعترف بارتكاب الواقعة، وقال أثناء مناقشته أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، إنه استدرج الضحية أثناء لعبه واعتدي عليه جنسيا، وعقب ذلك أخبره الطفل بأنه سوف يحكي لوالدته بما حدث، فتعدي عليه بالضرب بقطعة "خشب"، وأمسك رأسه بيده وظل يضربه في الحائط حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيق وانتقل للمعاينة محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف، وقررت النيابة عرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة، وقررت استدعاء أسرة المجني عليه، لسماع أقوالهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.