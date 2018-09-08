مفتي الديار الكازاخستاني يصل القاهرة في زيارة تستغرق 3 أيام

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، دارخان كاليتايف، وزير التنمية المجتمعية والحاج سيريكباي أوراز، مفتي الديار الكازاخية، على رأس وفد، في زيارة للقاهرة تستغرق ثلاثة أيام، للمشاركة في الاجتماع السابع لمجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير التنمية المجتمعية الكازاخي، ومفتي الديار الكازاخية، عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، فور وصولهم.

ويزور دارخان كاليتايف، وزير التنمية المجتمعية والحاج سيريكباي أوراز، مفتي الديار الكازاخية، القاهرة للمشاركة في الإجتماع السابع لمجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية، التي بنيت بالدعم الكبير من وزارة الاوقاف ومشيخة الأزهر الشريف والتي أصبحت اليوم مركزا لإعداد وتدريب الكوادر الدينية وكذلك نشر ديننا الحنيف في آسيا الوسطى والتي تساهم بشكل فعال في مكافحة انتشار أفكار التطرف والإرهاب.

يترأس الجانب المصري مجلس الأمناء للجامعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتعد وزارة التنمية المجتمعية بكازاخستان وزارة حديثة التشكيل ومسؤولة عن الشؤون الدينية وأنشطة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتم تأسيسها لتلبية التحديات المعاصرة في المجالات المذكورة.

كما يلتقي الوزير الكازاخستاني أثناء الزيارة الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام مع سامح شكري، وزير الخارجية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كما يلتقي دارخان كاليتايف مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجالين في مختلف المجالات خاصة في مجال الشؤون الدينية ومكافحة الإرهاب والتطرف.