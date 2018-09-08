ضبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة جمال عبدالفتاح، محاولتي تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأوضح، بيان صحفي الويم، أن المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه مجدي حسن مأمور اللجنة في راكب وراكبة مصريين قادمين من أمريكا، وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي" وتم تأييد الاشتباه وبالعرض ومن ثم تفتيش حقائبهما، وتبين وجود حوالي 33 كيلو من أدوات ومستحضرات التجميل عبارة عن "أيشاد، وأي لينر، وروج، ومزيل عرق، وتنطيف بشرة، ومسكات وأقلام كحل وأقلام تحديد وكريمات تفتيح"، وغيرها، مخفاة في علب القهوة والأحذية واللبن وأطقم الملايات بحقائب كل منهما.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة تحرير محضري تهرب برقمي 73 و74 لسنة 2018، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.