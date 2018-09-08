أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي تقدمه بعض المعاهد البحثية التابعة للوزارة في مجال الصحة، مشيرا إلى أهمية بذل كل جهد ممكن للارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز الجودة والوصول إلى التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن قسم جراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث سينظم فعاليات المؤتمر العلمي الأول، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 15 سبتمبر الجارى، بحضور عدد من الخبراء المصريين العاملين بأرقى المراكز والمستشفيات الكندية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

فيما أشارت الدكتور وفاء قنديل رئيس المعهد، إلى أن هذا المؤتمر يعد جسرا للتواصل وتبادل الخبرات بين الأطباء والخبراء في مجال جراحة المسالك البولية في مصر و كندا، مبينة أنه يعد فرصة لشباب الأطباء في مصر للإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم وأحدث التقنيات في العالم.

كما أكد الدكتور ممدوح رشدي رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمعهد، أن المؤتمر يشمل عددا من المحاضرات العلمية، وأفلام تعليمية ينقل من خلالها الخبراء من الجانبين المصري والكندي؛ آخر ما توصل إليه العلم في مجال جراحات ومناظير المسالك البولية وتطبيقات الليزر في علاج أورام المثانة، والبروستاتا، وتفتيت الحصوات بالليزر.