قال مصدر بالهيئة العامة للطرق والكباري بجنوب سيناء، إن وزارة النقل شكلت لجنة لمعانية الهبوط الأرضي الذي حدث بالطريق الدولي بعد مدينة رأس سدر بحوالي 30 كم اتجاه مدينتي طور سيناء - شرم الشيخ قبل قرية إيليت بحوالي 1 كم.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن اللجنة أكدت أن عمق الانهيار يصل إلى 8 أمتار وليس 3 أمتار وهذه الظاهرة لم تحدث من قبل بطرق جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن أقصى هبوط أرضي بمصر لم يتجاوز 3 أمتار.

وأوضح المصدر، أنه تم إرسال خبير جولوجي إضافة إلى إرسال استشاري في الرمال لأخذ عينات من الطبقات السفلية لتحديد أسباب الانهيار.

وقال إنه من المتوقع، أن يكون سبب الانهيار وجود فجوة في طبقات الأرض السفلية "gab"، خاصة أن المنطقة التي حدث فيها الانهيار شديدة الجفاف ولا يوجد بها مياه ولا تعد مخر للسيول حتى يتسبب هذا الانهيار العميق، مرشحا أنها ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها تستوجب الدراسة والفحص نافيا أن سبب الانهيار هو التنقيب عن الأثار، كما رددت بعض المواقع الإلكترونية.

وفي سياق متصل، عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا بمكتبه في شرم الشيخ، بحضور اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ومسؤولي الطرق والكباري بالمحافظة لوضع خطة سريعة لمعالجة هذا الانهيار.