قرر المسؤولين في إذاعة القرآن الكريم الاستعانة بعدد من الشرائط التراثية النادرة ضمن احتفالات الإذاعة بالعام الهجرى الجديد يوم الثلاثاء القادم، وتتضمن الشرائط تسجيلات لكل من الشيخ جاد الحلق والدكتور عبد الحليم محمود والشيخ شلتوت.

وقالت مصادر من داخل الإذاعة إنه سيتم عرض عدد من الأحاديث والتفسيرات الدينية عن الهجرة المحمدية والموجودة في مكتبات الإذاعة المصرية منذ أربعنيات القرن الماضي، ويتم الاستعانة بها في المناسبات الدينية فقط.

وأضافت المصادر أن الإذاعة ستعرض أيضا حلقة خاصة لتفسيرات الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الهجرة النبوية.