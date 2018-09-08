تستمر عروض مسرحية "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، على مسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، حتى يوم الثلاثاء 11 من الشهر الجاري، مجانًا للجمهور، على أن يعود فريق العمل إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لانطلاق جولة للعرض في أكتوبر المقبل بمحافظتي الأقصر وأسوان، في أولى جولاتها بالصعيد، ضمن مبادرة "مسرح المواجهة"، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مايو الماضي، وبدأ تنفيذها بإنشاء شعبة مسرح المواجهة والتجوال، التي يشرف عليها المخرج محمد شرقاوي، لتكون تابعة لفرقة المسرح الحديث.

ويأتي العرض ضمن مبادرة "إعرف جيشك"، التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية، ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب، والتي تتضمن عدة فعاليات على مدار العام.

"أمر تكليف" مأخوذة عن نص "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، وبطولة كريم الحسيني، عزة لبيب، جهاد أبوالعينين، أحمد زكريا، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي الأصري، تقى عادل، ومريم ياسين، وموسيقى وألحان أحمد حمدي، وديكور نادية طرابية، وأشعار طارق علي، وغناء كريم الحسيني، وإضاءة إبراهيم الفرن، وملابس علا علي، ومكياج إسلام عباس، ومادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوي.