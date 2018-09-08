السجن المشدد 5 سنوات لموظف أحدث عاهة مستديمة لـ"طفل" ببنها

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار عبدالرحمن حماد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شعير وخالد الوشاحى، بأمانة سر ناصر الغنيمي، وأحمد داود، بالسجن 5 سنوات على موظف، لقيامه بضرب طفل وإحداث عاهة مستديمة به في بنها، بمشاجرة بسبب لعب الأطفال.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إشارة من مسشتفى بنها العام، بوصول طفل يدعى "م. ح. أ" مصابا بعدة إصابات في أنحاء الجسد.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن "موظف" وراء ارتكاب الواقعة، وأنه تشاجر مع أسرة الطفل بسبب لعب الأطفال في الشارع.

واستعان كل طرف بعائلته، فقام المتهم بضرب الطفل بآلة حادة، أدت إلى إصابته بعاهة مستديمة، في أذنه، وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعه وأحيل للنيابة، وأمرت بحبسه، وقضت المحكمة بحكمه السابق.