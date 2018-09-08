السجن المشدد 5 سنوات لموظف أحدث عاهة مستديمة لـ"طفل" ببنها

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"عمليات البصرة": حظر جديد للتجوال في المحافظة ابتداء من الرابعة عصرا

"عمليات البصرة": حظر جديد للتجوال في المحافظة ابتداء من الرابعة عصرا

عاجل| "الحشد الشعبي" تنتشر في شوارع البصرة بعد تطبيق حظر التجوال

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