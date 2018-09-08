لقيت سيدة من إحدى قرى مركز بدر في البحيرة، مصرعها، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم على طريق بدر بين ميكروباص وتروسيكل دون لوحات معدنية.

وأسفر الحادث عن وفاة نعمة حداد سويلم 46 سنة، من قرية النجاح بمركز بدر، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وفتح الطريق بعد غلقه لمدة نصف ساعة وعادت حركة المرور لطبيعتها، وحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بتلقي مأمور مركز شرطة بدر، بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق بدر.

وانتقل العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة بدر، إلى مكان الحادث، يرافقه ضباط الشرطة وسيارة إسعاف، وتبين وقوع الحادث بين سيارة مكروباص رقم ١٧٦٣ ب ص ج، وتروسيكل دون لوحات معدنية.