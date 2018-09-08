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المنتخب في مهمة مصيرية أمام النيجر

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الجمعة.. "عاشور" يكرم أبناء المحامين المتفوقين

الجمعة.. "عاشور" يكرم أبناء المحامين المتفوقين

مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة ينفي تعيين الفضالي سفيرا للمنظمة

مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة ينفي تعيين الفضالي سفيرا للمنظمة

مصادر: تعيين "بترونيوس المقاري" أمينا لدير أبو مقار بوادي النطرون

مصادر: تعيين "بترونيوس المقاري" أمينا لدير أبو مقار بوادي النطرون

روسيا تتهم فصائل سورية معارضة في إدلب بالتحضير لـ"استفزاز" وشيك

روسيا تتهم فصائل سورية معارضة في إدلب بالتحضير لـ"استفزاز" وشيك

رئيس "الفيوم" يشدد على ضرورة التصدي لأي محاولات غش في الامتحانات

رئيس "الفيوم" يشدد على ضرورة التصدي لأي محاولات غش في الامتحانات

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