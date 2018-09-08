مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة ينفي تعيين الفضالي سفيرا للمنظمة

نفى مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن تعيين أحمد الفضالي سفيرا للأمم المتحدة؛ لمواجهة الجوع وسوء التغذية.

وقال مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، في بيان مساء أمس، "لقد اطلعنا على الخبر الذي تداولته العديد من المؤسسات الإعلامية بأن الأمم المتحدة عينت المستشار أحمد الفضالي سفيرا رسميا لها ومنحته الجواز الدبلوماسي الأممي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في مواجهة الجوع وسوء التغذية في العالم وتردى الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف المركز أنه بعد التدقيق فيه مع كل المكاتب المعنية للأمم المتحدة، ينفي مركز الأمم المتحدة صحة هذا الخبر وكل تفاصيله نفيا قطعيا، وإذ يستغرب مركز الأمم المتحدة للإعلام صدور هذا الخبر الزائف وانتشاره الواسع، فإنه يدعو كل وسائل الإعلام التي تداولت هذا الخبر إلى نشر هذا التكذيب لتجنب تضليل الرأي العام، كما ندعو وسائل الإعلام إلى التواصل مع مركزنا ومع مكاتب الأمم المتحدة الأخرى في القاهرة للتأكد مسبقا من صحة أي خبر عن الأمم المتحدة قبل نشره.