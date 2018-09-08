لقى 21 شخصا مصرعهم، على الأقل، وأصيب آخرون بجروح بعدما سقطت حافلة كانت تنقل 37 سائحا محليًا في واد بجزيرة جاوا، حسبما أعلنت الشرطة الإندونيسية السبت.

كانت الحافلة متوجهة إلى منطقة سوكابومي السياحية غرب الجزيرة عندما انزلقت وسقطت في واد، بعدما فقد السائق السيطرة عليها.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال غاليه بايو راديتيا، المسؤول في الشرطة المحلية "نعتقد أن الحادث ناجم عن عطل طرأ على الفرامل"، مضيفا أن مدة رخصة استخدام الحافلة انتهت منذ عام 2016.

وتعرضت حافلة أخرى، أمس، لحادث أسفر عن قتيل واحد في المنطقة نفسها.

وحوادث السير شائعة في إندونيسيا بسبب سوء صيانة الحافلات والقطارات في أغلب الأحيان.