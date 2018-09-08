أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة توعية على القنوات الفضائية المسيحية ضد الأديرة غير المعترف بها، والتحذير من زيارتها أو التبرع لها، وذلك بناءا على قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس للكنيسة، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اجتماعها، أمس الأول، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أعضاء لجنة الرهبنة وشئون الأديرة.

البابا يكلف الأنبا بيشوي بتوزيع بيان يحذر من الزيارة أو التبرع لدير "يعقوب المقاري"

وبخصوص أزمة دير الأنبا كاراس بوادي النطرون غير المعترف به كنسيًا، كلف البابا تواضروس، الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ، ومسؤول لجنة الفضائيات المسيحية بالمجمع المقدس، بتوزيع بيان على القنوات الكنسية، لإذاعته ينص على: "ممنوع زيارة الدير المسمى بدير العذراء والأنبا كاراس بوادي النطرون، الذي تم تجريد مدير هذا الدير الذي كان يحمل اسم الراهب القس يعقوب المقاري، وتم تجريده من الرهبنة وعاد لأسمه العلماني شنودة وهبة عطاالله، لأنه غير رسمي وغير معترف به من الكنيسة، وينطبق على هذا الدير قرار لجنة شؤون الأديرة برئاسة البابا من أنه دير غير معترف به، كما يمنع التبرع له".

وكانت لجنة الرهبنة، جردت الراهب يعقوب المقاري، بسبب عناده وتجاوزاته وعدم إخضاع الدير الذي أسسه إلى الكنيسة، فضلًا عن تحدي الراهب المجرد للكنيسة، وإعلانه العصيان وانفصاله عن سلطة الكنيسة والبابا في إدارة الدير، وقررت الكنيسة اتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية ضده.