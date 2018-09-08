أفاد موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل، بأن تحالف سائرون العراقي أكد أن إجابات الحكومة في جلسة البرلمان بشأن أحداث البصرة لم تكن مقنعة ونطالبها بالاستقالة.