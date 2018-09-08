قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه سيتم الاعتماد في التعليم على بعض الطرق الحديثة التى لا تعتمد فقط على الكتب الدراسية، ولكن أيضًا على التعليم الإلكتروني من خلال التابلت والشاشات الذكية والشبكات في المدارس، والبحث على الإنترنت وبنك المعرفة الذي سيكون متاحًا خلال الامتحانات، نظرًا لاعتمادها على الفهم.

وأوضح مدبولي في أول حوار صحفي له، أنَّه جارٍ حاليًا العمل على تنفيذ البنية الأساسية للمدارس وتوصيل الشبكات الإلكترونية، وشبكة «الواى فاى»، ومن المتوقع إنهاء تجهيز أول دفعة من المدارس بحلول شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم الانتهاء بشكل كامل من جميع المدارس خلال يناير المقبل، لذلك ستكون الدراسة بالشكل التقليدي خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجديد بالصف الأول الثانوي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنَّه سيتم تسليم كل طالب في مرحلة الثانوية العامة «تابلت» سعره يتراوح بين 2500 و3000 جنيه، من أجل استخدامه في العملية التعليمية، على أن يكون هذا الجهاز مسؤولية الطالب في حالة تلفه أو فقدانه.

وتصدر صحيفة "الوطن"، بداية من غدا، وكل أحد، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح. ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.

ويهدف "الوطن الاقتصادي" إلى تحليل المؤشرات المحلية والعالمية لتتّضح الصورة الاقتصادية كاملة، ولرصد التحديات واستعراض الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية. كما يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال لصناعة نماذج نجاح متفردة.