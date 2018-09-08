عدد "الوطن" غدا

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر، غدا الأحد، حوارا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، هو الأول من نوعه منذ توليه منصبه، ينشر على صفحات ملحق "الوطن الاقتصادي" جاء فيه:

· أنجزنا 80% من الإصلاح الاقتصادي.. والشعب ساهم في تخطي المرحلة الصعبة

· جميع الشواهد تشير إلى استقرار الأسعار ونكثف تحركاتنا لتحجيم أي زيادة وتحسن النمو والاحتياطي وتراجع البطالة أبرز مكتسبات الإصلاح

· نجهز لحوافز ضريبية لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الدولة

· التعليم سيشهد نقلة نوعية كبيرة وتجهيز جميع المدارس الثانوية للنظام الإلكتروني بحلول يناير المقبل

· دخل مصر من "تصدير العقار" قد يوازي إيرادات قناة السويس.. وقرار "منح الإقامة يدعم نجاح الآلية

· مستمرون في برامج الحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل.. وإجراءات مشددة لوصول الدعم إلى مستحقيه

· القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية المزمنة يتم بمعدلات فاقت توقعاتنا