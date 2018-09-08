تقرأ في عدد "الوطن" الصادر، غدا الأحد، حوارا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، هو الأول من نوعه منذ توليه منصبه، ينشر على صفحات ملحق "الوطن الاقتصادي" جاء فيه:
· أنجزنا 80% من الإصلاح الاقتصادي.. والشعب ساهم في تخطي المرحلة الصعبة
· جميع الشواهد تشير إلى استقرار الأسعار ونكثف تحركاتنا لتحجيم أي زيادة وتحسن النمو والاحتياطي وتراجع البطالة أبرز مكتسبات الإصلاح
· نجهز لحوافز ضريبية لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الدولة
· التعليم سيشهد نقلة نوعية كبيرة وتجهيز جميع المدارس الثانوية للنظام الإلكتروني بحلول يناير المقبل
· دخل مصر من "تصدير العقار" قد يوازي إيرادات قناة السويس.. وقرار "منح الإقامة يدعم نجاح الآلية
· مستمرون في برامج الحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل.. وإجراءات مشددة لوصول الدعم إلى مستحقيه
· القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية المزمنة يتم بمعدلات فاقت توقعاتنا