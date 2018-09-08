دعا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، وزارة العدل إلى التحقيق فى مقال غير مُوقع نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، مؤخراً، بعنوان «أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب»، نسبته إلى «مسئول رسمى كبير فى إدارة الرئيس الأمريكى»، يتحدّث عن وجود جبهة مقاومة ضد «ترامب» داخل البيت الأبيض.

وفى تصريحات إعلامية على متن الطائرة الرئاسية، وصف «ترامب»، نشر المقال بـ«الخطوة المخجلة»، ودعا وزير العدل، جيف سيشنز، إلى فتح تحقيق بهذا الشأن. وبدورها، انتقدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكى هيلى، المقال وردّت، فى مقال نشرته «واشنطن بوست»، على مَن وصفته بـ«الزميل المجهول»، قائلة «عندما أختلف مع الرئيس، فإننى أواجهه مباشرة».

الرئيس الأمريكى يطالب بدعم «الجمهوريين» لإعفائه من المساءلة

وفيما يتعلق بالانتخابات النصفية للكونجرس، حثّ الرئيس الأمريكى أنصاره على التصويت للحزب الجمهورى، الذى ينتمى إليه، وذلك حتى لا يتعرض للمساءلة داخل الكونجرس.

وقال «ترامب»، فى كلمة له أمام تجمع حاشد بولاية مونتانا، إن أنصار الحزب لن يصوّتوا على مرشح معين بل سيصوّتون على الحزب الذى سيسيطر على الكونجرس.

من جهة أخرى، حكمت محكمة فيدرالية على مستشار سابق للرئيس ترامب، تسببت اتصالاته بالروس فى إطلاق التحقيق حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة الرئيس، بالسجن لكذبه على مكتب التحقيقات الفيدرالى، وحكم القاضى راندولف موس على مستشار ترامب للسياسة الخارجية جورج بابادوبولوس بالسجن 14 يوماً، بعد أن أقر بالذنب. ووجه الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، انتقادات لاذعة لخلفه دونالد ترامب، ووصفه بأنه يعتمد على «إثارة الخوف والفُرقة فى سياساته»، وذلك فى كلمة لـ«أوباما» بجامعة إلينوى، وقال إن انتقاده لترامب «ربما يخرج عن التقاليد، لكن اللحظة السياسية تتطلب التراجع عن النهج الحالى».