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المنتخب في مهمة مصيرية أمام النيجر

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وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يلتقيان قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يلتقيان قائد القيادة المركزية الأمريكية

محافظ كفر الشيخ: إنشاء خط حماية لمواجهة الغرق وبرج مراقبة بمصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ: إنشاء خط حماية لمواجهة الغرق وبرج مراقبة بمصيف بلطيم

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة شرطة بدراجة بخارية في بني سويف

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة شرطة بدراجة بخارية في بني سويف

"الكهرباء" عن انقطاع التيار: "العطل المفاجئ أمر وارد في أي مكان"

"الكهرباء" عن انقطاع التيار: "العطل المفاجئ أمر وارد في أي مكان"

"مصر للطيران" تشارك بمعرض "جوانزو للسياحة" في الصين

"مصر للطيران" تشارك بمعرض "جوانزو للسياحة" في الصين

طارق فهمي: الصراع بين أجهزة الأمن الإسرائيلية محتدم منذ 5 سنوات

طارق فهمي: الصراع بين أجهزة الأمن الإسرائيلية محتدم منذ 5 سنوات

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"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

بالصور| مشاهد من افتتاح وزير الآثار لمقبرة "ميحو" لأول مرة للجمهور

بالصور| مشاهد من افتتاح وزير الآثار لمقبرة "ميحو" لأول مرة للجمهور

بعد الحكم بإعدام البلتاجي والعريان.. أهم محطات قضية "فض رابعة"

بعد الحكم بإعدام البلتاجي والعريان.. أهم محطات قضية "فض رابعة"

ما تقولش مستعمل.. «قول كسر زيرو»: أصلها تفرق

ما تقولش مستعمل.. «قول كسر زيرو»: أصلها تفرق

بعد سلسلة من الجرائم الصادمة.. خبراء: المواطن يحتاج إلى ما يثلج صدره

بعد سلسلة من الجرائم الصادمة.. خبراء: المواطن يحتاج إلى ما يثلج صدره

وجبات مدرسية جاهزة فى الـ«سوبر ماركت»: سيبى الأكل علينا

وجبات مدرسية جاهزة فى الـ«سوبر ماركت»: سيبى الأكل علينا

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