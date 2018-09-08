مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة شرطة بدراجة بخارية في بني سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم، في حادث تصادم سيارة شرطة مع دراجة بخارية أمام دير العزاء مريم ببياض العرب بشرق النيل ببني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة شرطة رقم "295 ب 14 و" مع دراجة بخارية رقم 58654 أمام دير العزاء مريم ببياض العرب والذي أمر بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتي إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف لشخص ويدعى مصيدة عبد الراضي، 22 سنة، ومقيم بعزبة على راغب، قرني محمد محمد، 55 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن، على محسن على، 23 سنة، مقيم بحي الغمراوى مصاباً بكسر بالفخذين، إسلام ناجح حميدة، 20 سنة، مقيم الشناوية بمركز ناصر مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.