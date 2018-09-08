"مصر للطيران" تشارك بمعرض "جوانزو للسياحة" في الصين

شارك مكتب مصر للطيران بجوانزو، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، ومكتبها السياحي بالصين في المعرض السياحي الدولي CITIE Guangzhou sh. 2018، والذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري.

وعقد تامر المصري مدير إقليمي الشركة بجرانزو، عدة لقاءات على هامش المعرض مع منظمي الرحلات الصينيين، لتحفيزهم لزيادة الأعداد السياحية إلى المقصد السياحي المصري على رحلات الشركة إلى الصين.

يعد المعرض من أهم المعارض السياحية في جنوب الصين، والتي تمثل ما يقرب من 60% من الحركة السياحية لمصر خلال الفترات الحالية.