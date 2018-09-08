قال الإعلامي أحمد موسى، إن الطريق الدائري الإقليمي، سيصبح واحدًا من أهم مشروعات الطرق في تاريخ مصر، مضيفًا أنه مرتبط بـ18 محورًا لإنهاء حالة التكدس.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فكرة إنشاء الطريق تعود إلى عام 2002، ولكن لم يتم تنفيذ إلا 40 كيلومترًا عام 2014 من أصل 400 كيلومتر، لكن الإدارة السياسية الحالية نجحت في إنجازه خلال 4 سنوات.

وأضاف أن كوبري طما في محافظة سوهاج يمر بشرق وغرب والنيل، وكانت الرحلة تستغرق خلاله 50 كيلومترًا، بسبب المطبات، لأن كل مواطن قرر بناء "مطب".

وعن تأخر تنفيذ الطريق، قال: "الكوبري كان بيتعمل من 2008 لكن انتهى بعدها بـ10 سنوات كاملة بسبب اللي حصل عام 2011".