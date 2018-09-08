تنظم جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، غدًا، المؤتمر الدولي الأول "متلازمة المبيض متعدد التكيس الجديد في التشخيص والعلاج"، بالتعاون مع جامعة "UCL" بلندن بحضور متحدثين من بعض الجامعات البريطانية والهولندية والمصرية.

وقال القمري، إن هذا المؤتمر يُعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات والتقنيات العلاجية الحديثة التي تساعد جميع العاملين في هذا المجال على تطوير أدائهم أكاديمياً وعلاجياً، من خلال كبار الباحثين والخبراء المتخصصين.

كما سيناقش المؤتمر أحدث الأبحاث في هذا المجال وأحدث المستجدات الحالية والمستقبلية في تشخيص وعلاج متلازمة المبيض متعدد التكيس، ومناقشة أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية لدى النساء المصابة بهذا المرض، ودور التقدم العلمي في التشخيص والعلاج.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر سيركز على 4 محاور أساسية وهي: "آثار متلازمة تكيس المبايض على صحة المرأة، أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية لدى النساء المصابات بالتكييس، التغيرات المورفولوجيا ودورة الخلية في متلازمة تكيس المبايض، التقدم في التشخيص والعلاج".