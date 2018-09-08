قال اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير السكك الحديدية، هو اهتمام غير مباشر بقطاع السياحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" عبر فضائية "الحياة"، أن زيارة الرئيس السيسي للبحرين تؤكد أن العلاقات الطيبة بين مصر والعرب تعود بالنفع على السياحة العربية.

وعن زيارة الرئيس للصين، أكد أن مصر أصبح لها رصيد ضخم من المحبة والعلاقة الطيبة، وهذا يعطينا انطباعا على توجه مصر للسياحة مع الجانب الصيني، فالصين هي الدولة الأولى في تصدير السياح، حيث يخرج منها 130 مليون سائح سنويا، وسيكون لنا نسبة فيهم، وعن أوزبكستان فالزيارة تعطينا الضوء الأخضر للعمل مع الجمهوريات الإسلامية التي بها نسبة سياحة عالية ومتوسط إنفاق عالٍ.