نظم نادي النيل بجامعة المنصورة، اليوم، ندوة بعنوان "أهلا بالعام الدراسي الجديد"، تحت رعاية الدكتور محمد القناوي، وريادة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد زهري مدير نادي النيل، وحاضر فيها الدكتورة رباب صلاح الدين المدرس بكلية التربية.

اشتملت الندوة على العديد من الموضوعات التي تهم الطالب والأسرة استعدادا لاستقبال العام الدراسي منها كيفية وضع الأولويات وإدارة الوقت وكيفية التغلب على خوف الامتحانات وكيفية جعل التعليم سهل وممتع.

وتحدثت الدكتورة رباب صلاح الدين عن مهارة التلخيص والمراجعة واخذ الملاحظات والتركيز ومهارات الاستذكار والاستماع وأهمية البناء الصحي والنفسي للطالب.

وأوضح الدكتور محمد زهري مراحل خطة التطوير للنادي والتي ظهرت في إنشاء ركن الطفل المتميز.

وفى نهاية الندوة أقامت إدارة النادي مسابقة ثقافية وتم توزيع هدايا رمزية على الفائزين وتم تنظيم فرقة للموهوبين من أبناء الأعضاء في الغناء.