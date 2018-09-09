أكرم منتخب مصر ضيافة منتخب النيجر، بنصف دستة أهداف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش في برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون، في الظهور الأول للمنتخب تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، الذي تولى المهمة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي أقيل عقب الخروج من منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

أهداف الفراعنة، سجلها محمد صلاح "ثنائية"، رغم إهداره لركلتي جزاء، ومروان محسن وأيمن أشرف وصلاح محسن ومحمد النني "هدف لكل منهم"، وشهدت المباراة إهدار لاعبي المنتخب للعديد من الأهداف الأخرى.

صلاح محسن مهاجم الأهلي الشاب، والذي خاض أول مباراة دولية رسمية له مع منتخب مصر، نجح خلالها في تسجيل أول أهدافه الدولية في شباك النيجر، ليسجل انطلاقته مع منتخب الفراعنة عبر بوابة المنتخب الإفريقي.

وكان نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، سجل كذلك أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر في شباك النيجر، وذلك في المباراة التي أقيمت يوم 8 أكتوبر 2011، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2012 في الجابون وغينيا، والتي تأكد خروج مصر منها في ذلك الوقت.

قرر اتحاد الكرة حينها خوض المباراة بالمنتخب الأولمبي بعد تأكد عدم تأهل المنتخب وإقالة حسن شحاتة، وكان يقود المنتخب الأوليمبي هاني رمزي الذي يعمل مساعدا لأجيري في الجهاز الحالي، وفازت مصر بـ3 أهداف نظيفة أحرزها مروان محسن "هدفين"، والذي سجل اليوم أيضا، ومحمد صلاح "هدف"، وهو أول أهدافه الدولية مع المنتخب.