"الوزراء" عن منع سير "النقل" على الدائري: "الطريق الإقليمي أسهل لهم"

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار منع سير النقل من الساعة 12 إلى 6 صباحًا، على الطريق الدائري مفيد جدًا من أجل التخفيف من الكثافة المرورية في هذا الطريق، وتقليل نسبة الحوادث.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحلام مواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن القرار يشمل السيارات التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان، موضحًا أن هناك بديل عن الطريق الدائري، بعد افتتاح الطريق الدائري الاقليمي.

وتابع :" الطريق الإقليمي أسهل على سيارات النقل أن تستخدمه فسعته أكبر بكثير، ويخدم السيولة المرورية بشكل كبير".