بالفيديو| خسائر قطر إثر مقاطعة الدول العربية الأربع لها

تداول عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو بعنوان "على يد تميم.. هذا ما جنته قطر"، يرصد ما جنته قطر بسبب مقاطعة الدول العربية الأربع لها، فتم عزلها إقليميًا وتردى وضعها الاقتصادي.

جاء ذلك بعدما دعم أمير قطر تميم بن حمد، الإرهاب في المنطقة، ودعت "جزيرته" للفوضى فقاطعه محيطه العربي، بعدما أنفق أموال بلده على الرشاوى ودفع الملايين لتجميل صورته، حتى افتضح فساده أمام العالم.

وملأ جيوب المتطرفين بأموال شعبه فاهتز اقتصاد الدوحة بشدة، وخسرت خطوطها الجوية للمرة الأولى، منذ 7 أعوام، وضاع معها 38% من السياح بمختلف جنسياتهم، كما هوت مبيعات القطاع العقاري بنسبة 41%.