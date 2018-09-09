"بوكو حرام" تسيطر على مدينة في شمال شرق نيجيريا

أفادت مصادر أمنية نيجيرية، السبت، بأن مسلحين من جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، سيطروا على مدينة في شمال شرق نيجيريا، بعد أن تمكنوا من احتلال قاعدة عسكرية مجاورة.

ونقلت "فرانس برس"، عن المصدر، أن مسلحين من فصيل في "بوكو حرام" هاجم قاعدة غودومبالي العسكرية في منطقة غوزامالا بولاية بورنو، ووفقا لــ"سكاي نيوز" أعلن عنصر في ميليشيا محلية أن ثمانية مدنيين على الاقل قتلوا في الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة من العمليات التي تقوم بها جماعة "بوكو حرام" ضد المقرات العسكرية في البلاد منذ أسابيع، كما يأتي متزامنا مع تشجيع الحكومة النازحين على مغادرة مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو للعودة إلى غوزومالا.

وقال مسؤول محلي في منطقة غوزومال:ا "صحيح أن بوكو حرام سيطرت على غودومبالي هذا الصباح (السبت)، بعد أن طردت الجنود من المدينة"، مضيفا أن المسلحين "باتوا يسيطرون بشكل كامل على المدينة وعلى القاعدة العسكرية" المجاورة لها.