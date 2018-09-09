النائب محمد فؤاد: لا أعرف سبب إيقاف عضويتي بـ"الوفد"

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، إنه لا يعرف حتى الآن سبب إيقاف عضويته بحزب "الوفد".

وتوقع فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن يكون مقال الرأي الذي كتبه في أحد الجرائد الخاصة هو الذي تسبب في إيقاف عضويته.

ورفض فؤاد الإفصاح عن حقيقة طلبه حذف المقال من على موقع الجريدة من عدمه، مؤكدًا أنه ترشح فردي عن حزب "الوفد" لمجلس النواب، وأنه اقتنع بالحزب ومبادئه، معلنًا أنه متمسك بالحزب بشكل أساسي، متمنيًا أن يبادله المسؤولين بالحزب نفس التمسك.

وأوضح فؤاد أنه أجرى اتصالات بالسيد عمر موسى، من أجل تنظيم وجهات النظر مع قيادات الحزب لحل المشكلة.