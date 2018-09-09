تمد الشركة القابضة "مصر للطيران" جسرها الجوي، اليوم الأحد، لتسيير 14 رحلة إلى القاهرة لنقل 3140 حاجا، بواقع 7 رحلات من جدة لنقل 1160 حاجا و7 رحلات من المدينة لنقل 1980 حاجا، من حجاج القرعة والتضامن والأفراد والترانزيت، بخلاف حجاج شركات السياحة.

وكشفت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، رفضت ذكر أسمها، أن السلطات الأمنية تنسق مع الجهات المعاونة لتسهيل وتيسير إجراءات سفر ووصول الركاب بجميع مباني المطار، خاصة في ظل الكثافة الركابية والجوية التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في الوقت الراهن بمناسبة إنطلاق رحلات الحج إلى الأراضي الحجازية المقدسة، كما شددت السلطات الأمنية من إجراءات الأمن بمداخل ومخارج المطار لملاحقة الخارجين على القانون، وتنظيم عملية دخول المسافرين والسائحين للبلاد.

وأكدت المصادر، أن الصالة الموسمية للحج والعمرة برئاسة مكي محمد عسكر، مدير الصالة، مازالت تستمر في استقبال حجاج بيت الله الحرام وسط إجراءات أمنية مشددة، وأن جميع العاملين بها يعملون على خدمة الحجيج لتوفير جميع التسهيلات لهم، خاصة كبار السن، والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.